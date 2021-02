Circolo scherma Terni : allenamento a “porte aperte” per Barbara Capoccia

Un’ altra allieva del Circolo Scherma Terni si appresta a partire per Formia per il consueto allenamento a “porte aperte”. La data del ritiro è fissata dal 23 al 27 febbraio.

Barbara Capoccia, specialità spada, è stata autorizzata dalla Federazione Italiana Scherma a partecipare a questo evento.

Le procedure di prevenzione anti-COVID sono sempre quelle in uso dagli inizi dei ritiri .

“La pandemia ha cambiato gli usi e le abitudini un po’ di tutti, non solo nell’ambito sportivo – racconta Barbara – Per quanto mi riguarda dopo un primo periodo di “normale” smarrimento mi sono rimboccata le maniche ed ho cercato di allenarmi con ciò che avevo a disposizione in casa. Quando finalmente il Circolo ha riaperto agli allievi sono tornata gradualmente in palestra. Oggi stiamo vivendo in clima di normalità. Mancano purtroppo le gare a cui noi tutti aspiriamo, ma sono fiduciosa nella ripartenza anche della stagione agonistica”.

“Alla vigilia di questa nuova avventura – continua Barbara Capoccia – mi sento piena di entusiasmo e soprattutto ho tanta voglia di imparare, crescere e migliorare ancora. Con questa prova spero di arricchire il mio bagaglio schermistico.

Sono convinta che avere la possibilità di allenarsi e confrontarsi con atleti del massimo livello sia un opportunità rara e spero di riuscire a sfruttarla al meglio”.

“Vista la mia non più giovanissima età – conclude l’atleta ternana del Circolo Scherma Terni – :dal punto di vista sportivo e non essendo un’atleta professionista ora più che mai sono felice di affermare che per me e per gli altri c’è un futuro schermistico. Questo nasce dalla grande passione per questo sport , ma anche e sopratutto dall’ atmosfera che si vive fin dal primo giorno all’ interno del “mio” Circolo Scherma Terni, dove tutti ci sentiamo parte di una grande famiglia. Grande in questi anni è stato il supporto tecnico e morale del mio maestro Alessandro Bartoli che ha sempre creduto in me e nel percorso che facciamo insieme.”

Il Circolo Scherma augura a Barbara Capoccia una grande riuscita negli allenamenti.