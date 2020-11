Circolo della Scherma Terni, allenamenti d’alto livello per Elena Ferracuti

TERNI – Elena Ferracuti, spadista del prestigioso Circolo Scherma Terni ha iniziato il suo ritiro a Formia per l’ allenamento di alto livello. Tutto si è svolto secondo il protocollo in vigore. La spadista è stata sottoposta al tampone preventivo e all’isolamento fino alla conferma della negatività, al fine di mantenere tra gli atleti una bolla per la protezione degli stessi e degli addetti ai lavori che gravitano intorno.

Elena Ferracuti, ospite del Centro di Preparazione Olimpica di Formia, insieme agli altri spadisti, effettua il percorso formativo in vista delle competizioni nazionali , del calendario della Federazione Italiana Scherma , finalizzate ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021. Alessandro Bartoli , maestro della Ferracuti si congratula con la sua allieva, affermando di essere molto orgoglioso del lavoro fin qui fatto e degli eccellenti risultati ottenuti. Elena aggiunge quindi un altro traguardo importante alla sua giovanissima carriera.