Cinghiali in città: in arrivo un’ordinanza per posizionare le gabbie-trappola

TERNI – Un’ordinanza sindacale con la quale verranno individuati i punti dove posizionare delle gabbie-trappola per la cattura dei cinghiali. A questo sta lavorando il Comune dove è in corso una discussione, sollecitata da un atto di indirizzo del capogruppo di Terni Civica, Michele Rossi, sulla “presenza di numerosi cinghiali in alcune zone della città e sui pericoli per l’incolumità delle persone e la sicurezza stradale”. Un problema particolarmente sentito nella zona di Colle dell’Oro e via Proietti Divi.

Una volta catturati, i cinghiali saranno trasferiti altrove.

“Una risposta concreta all’emergenza di questi giorni – commenta Michele Rossi – Il mio atto messo in votazione è stato votato all’unanimità. L’atto ha la doppia utilità, non solo di affrontare l’attuale situazione di pericolo (e questo si sta facendo!) ma di spingere i soggetti competenti (la Regione per prima) a tenere costantemente sotto controllo il fenomeno ed affrontarlo in maniera metodica perché superato il momento la situazione potrebbe nuovamente riproporsi”.

