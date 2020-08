Ciclismo: tutti i risultati della giornata di gare a Città di Castello

CITTA’ DI CASTELLO – E’ stata la giornata che segna la riapertura delle gare di ciclismo titolate, con le prime assegnazioni di tricolori su strada, 700 partenti per una cronometro, con 13 ore di cronometro, finita in notturna per la categoria promozionale degli esordienti.



Una indimenticabile festa che segna il record di presenze in una cronometro titolata che ha dato la più grande dimostrazione di efficienza organizzativa, proteggendo atleti e personale addetto dai problema di quel virus malefica che da marzo ha completamente bloccato l’attività

Si diceva che la stagione fosse ormai morta, qualcosa in pista, al chiuso, senza pubblico, con partecipazioni contingentate e poi arriva il team Fortebraccio con la Collaborazione della UC Città di Castello che per questo Campionato Crono 2020, valido come 4° Trofeo SOGEPU, stravolge le paure e da una carica di emergia e fiducia a tutto il settore.



Una manifestazione che dice quale sia la strada da percorrere con un Enzo Amantini, organizzatore, che mette in fila 700 partenti, scegliendo il luogo giusto e i percorsi giusti per trasformare la gara in un evento e in una festa.

Non ha messo paura nemmeno il caldo terribile, il forte vendo che disturbava i corridori nella sfida contro il tempo, nemmeno la pioggia battenti per due ore che ha rimesso in discussione tutte le speranze della vigilia.

Gli umbri potevano fare meglio, è vero, ma hanno avuto la sorte di essere in quella fascia di partenza allargata delle pessime condizione atmosferiche. ma nessuno ha fatto tragedie, anche se il dodalizio organizzatore ci teneva a mettere la ciliegina sulla torta.



Quello che importava non era il risultato singolo ma il risultato sportivo, il fare una manifestazione che venti giorni fa sembra impresa impossibile, un evento che nessuno pensava che fosse realizzabile, per i protocolli, la sicurezza, il distanziamento.



Classifica Allieve Femminile: Federica Venturelli, piemontese del team GS FIORIN che ha percorso 7,5 km con il tempo di 10’23” precedendo sul podio Eleonora Ciabocco del team Di Federico che ha chiuso con un ritardo di 9 secondi, mentre al terzo posto e medaglia di bronzo Letizia Medori anche lei del Team Di Federico con un ritardo di 25 secondi.



La maglia di Campione Italiano Allievi Maschile va sulle spalle di Riccardo Galante, Team Pavoncelli Auson che si impone con il tempo di 9’37” davanti a Noviero Andrea Raccagni del gruppo sportivo Levante al traguardo con 24 secondi di ritardo, terzo è Tommaso Bessega che corre per i colori della Bustese Olona, arrivato con un ritardo di 31 secondi. Migliore piazzamento per gli umbri quello di Edoardo Burani del Team Fortebraccio, 29esimo in classifica, penalizato dalla gara disputata con vento e pioggia battente che ha chiuso con il tempo di 10’57 con un ritardo di 29 secondi dal vincitore. segue Samuele Scappini anche lui della Fortebraccio in 31esima posizione, anche per lui una gara sotto la pioggia.



Nelle gare che non erano valide per l’assegnazione dei titoli tricolori e regionali la vittoria è andata, nella categoria Junior Maschile, a Lorenzo Milesi della Ciclistica Trevigliese che ha chiuso con il tempo di 18’17” precedendo il compagno di squadra Davide Piganzoli che arriva al traguardo con un ritardo di 10 secondi. Terzo Alessandro Romele anche lui della Trevigliese, ritardo di classifica 22 secondi. Migliore degli umbri Matteo Laloni, 19esimo piazzamento, che precedeTommaso Rondini della Gubbio Mocaiana, 22esima posizione.



Nella donne Junior vittoria per Carlotta Cipressi, Re Artù General con il tempo di 21’15” davanti a Giulia Giuliani del team Lady Zuliani con un ritardo di 15 secondi, mentre la terza piazza spetta a Cristina Tonetti del VO2 Team Poink che taglia il traguardo con un ritardo di 16 secondi.



Oltre duecentocinquanta i partenti degli Esordienti, categoria promozionale per la cronometro, ammessi al via per la gara con l’uso di appendici aereodinamiche. Gara svolta praticamente in notturna su percorso di 4,5 chilometri. Nella categoria Donne I Anno vittoria per Camilla Bezzone, piemontese della Cicli Fiorin che ha chiuso con il tempo di 8’33” precedendo la compagna di squadra Evelin Romina Di Sciuva di appena 33 centesimi e Elisa Ferri, Toscana della Olimpia Valdarnese con un rirado di 3 secondi. Le umbre chiudono in 14esima posizione Maristella Cernicchi della Gubbio Ciclismo Mocaiana davanti alle esordienti di casa Giuia Calderini e Noemi Lazzeri della UC Città di Castello.



Nella Donne II Anno vittoria per Anita Baima della Cicli Fiorin che completa una giorna straordinaria per il team piemontese, con il tempo di 8,30. Seconda piazza per Mia Costantini del VO2 Team Pink e Marisol della Pietà del Gruppo Sportivo Cadeo. Undicesima posizione per la l’Umbria con Elisa Brozzi della UC Città di Castello.



Gli esordienti maschili vedono la vittoria di Manuele Migheli, toscano della Bessi Calenzano con un tempo strepitoso di 7’53” precedendo Francesco Gremonesi della Treviglianese (ritardo al traguardo di 13″) e Alberto Marchetti del Team Pirata Orelli (ritardo cronometrico di 14″).

Bene, molto bene gli umbri con la Nestor marsciano che mette al 9 posto Mattia Proietti Gagliardoni e Francesco Cornacchini, suo compagno di squada 11esimo in classifica generale. 25esima piazza per Giacomo Serangeli, team Specialized Terni, appena un gradino davanti a Edoardo Bolletta della UC Foligno.



Miglior tempo per il II anno per Damiano Petri della Bessi calenzano, tempo 7’36”, davanti a Federico Cozzani (7’46”) della termo Spezia e Francesco Giotto Banti (7’47”) della Olimpia Valdarnese.



Gli umbri in classifica: Luca Mariucci e Alessandro Carbè, Team Perugia Bike, Tommaso Francescangeli, Gubbio Ciclismo Mocaiana ed Emanuele Toja della UC Foligno.