Cibi e Vini del Mondo, buono l’avvio nonostante le condizioni meteo

TERNI – Leonardo Latini per il centrodestra, Thomas de Luca per il Movimento 5 Stelle, Paolo Angeletti per il Pd, Alessandro Gentiletti, per la lista Senso Civico (che riunisce l’associazione Terni Valley e Liberi e Uguali), Andrea Rosati per la lista “Prima Terni” ed Emiliano Camuzzi per Potere al Popolo. Per il momento sono sei […]