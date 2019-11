Cento anni dalla nascita di Otello Fabri: l’Accademia Rousseau ricorda l’artista

Sulla strada statale 76 “della Val d’Esino” sono in corso le ultime fasi del cantiere per il raddoppio del tratto Fossato di Vico (PG)-Cancelli (AN), nell’ambito dei lavori di completamento della direttrice Perugia-Ancona. A partire da giovedì 14 novembre il transito sarà temporaneamente regolato a doppio senso di marcia per un tratto di 5 km […]