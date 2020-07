Celebrati i 50 anni della Regione. Tesei: “L’Umbria non ha più tempo da perdere”

“Il cinquantesimo anniversario dell’istituzione della Regione Umbria non può non essere vissuto come un momento di autentica riconciliazione per un territorio che, unito e rispettoso dei localismi, guarda al suo futuro affinché si possano ulteriormente rafforzare il senso di responsabilità, le motivazioni e lo spirito di squadra, basando la nostra azione sui principi di sussidiarietà, adeguatezza e leale collaborazione”.

Lo ha detto il presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, Marco Squarta, nella cerimonia tenutasi stamani nella Sala dei Notari di Palazzo dei Priori, il luogo dove si tenne, il 20 luglio 1970, la prima riunione del Consiglio regionale dell’Umbria. L’iniziativa ha costituito anche l’occasione per la presentazione dell’archivio storico dell’Istituzione.

La soprintendente archivistica e bibliografica per l’Umbria, Giovanna

Giubbini, ha voluto ricordare dove si trova la storia della Regione: negli

archivi che riportano le deliberazioni del Consiglio regionale e gli

interventi dei politici che vi si sono assecondati, oggi disponibili on line

sul sito della Soprintendenza. “Sono beni culturali a tutti gli effetti –

ha detto – e con il tempo i vari documenti sono divenuti fonti storiche che

consentiranno alle generazioni future di conoscere il passato. Si costruisce

e si progetta guardando sempre da dove proveniamo”.



Coordinati da Walter Biscotti, attuale commissario dell’Isuc (Istituto per

la storia dell’Umbria contemporanea) che negli anni ha sempre operato per

la preservazione della memoria storica, sono intervenuti la presidente della

Regione, Donatella Tesei, il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, le due

vicepresidenti dell’Assemblea legislativa, Paola Fioroni e Simona Meloni, e

l’ex consigliere regionale Francesco Innamorati il quale, dall’alto dei

suoi 95 anni ha voluto ricordare come ha svolto il suo incarico: “con lo

stesso spirito e lo stesso impegno con cui ho partecipato alla guerra di

liberazione contro l’esercito tedesco”.

“L’Umbria non ha più tempo da perdere, deve accelerare i tempi e dare risposte rapide. Oggi la nostra regione è cambiata, ma questo non deve spaventarci e tra altri 50 anni qualcuno dirà se siamo stati all’altezza”: ha detto la presidente della Regione, Donatella Tesei.



Un momento, lo ha definito la presidente della Giunta regionale, “non solo di ricordo ma utile per volgere lo sguardo al futuro, per vedere anche come sarà la nostra regione nei prossimi anni”.

Come ha ricordato Tesei, lo scorso anno la Regione ha subito un cambiamento di vita politica voluto dalla sua comunità “con i cittadini che ci hanno dato il compito di affrontare le sfide del tempo attuale”.

“Sono convinta – ha aggiunto – che la nostra regione può dire tanto ancora anche a livello nazionale, ma per far questo dobbiamo andare avanti con spirito di collaborazione tra mondo politico, sociale, culturale e imprenditoriale”.