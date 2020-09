Caso Barbara Corvi, marito e cognato indagati per omicidio e occultamento di cadavere

AMELIA – Ci sarebbero due indagati da parte della procura di Terni per la scomparsa di Barbara Corvi, la 35enne di Montecampano di Amelia, della quale si sono perse le tracce il 27 ottobre 2009. Si tratta di Roberto e Maurizio Lo Giudice, marito e cognato della donna. E’ quanto rivelato dalla trasmissione di Rai3 ‘Chi l’ha visto?’

Ai due, che contattati dalla stessa redazione della trasmissione si sono rifiutati di rilasciare dichiarazioni, sarebbero contestati dalla procura di Terni i reati di omicidio e occultamento di cadavere i reati.

Secondo la ricostruzione di Chi l’ha visto? il giorno della scomparsa, il marito di Barbara ha contattato il fratello, che abita in provincia di La Spezia. Questo arriva da Amelia due giorni dopo. Agli inquirenti Maurizio Lo Giudice riferisce di essere andato con il fratello la mattina a cercare la donna e poi a visionare i due computer presenti nell’abitazione per cercare – a suo dire cercare qualche indizio sulla scomparsa di Barbara. Secondo gli investigatori, però, l’ora riportata per le operazioni di pulizia della cronologia sul computer non tornerebbero con le dichiarazioni dell’uomo.

Nel corso della trasmissione di Rai3 è stata sottolineata anche la coincidenza del caso della cognata della Corvi, Angela Costantino, moglie di Pietro Lo Giudice, scomparsa nel nulla a Reggio Calabria nel 1994. Per quella vicenda, nel 2012, sono stati arrestati i presunti responsabili della sua morte, Vincenzo Lo Giudice, il cognato Bruno Stile e il nipote Fortunato Pennestri. L’avrebbero uccisa dopo aver scoperto una relazione di Angela mentre il marito era in carcere.