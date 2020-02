Case popolari, la Lega: ”Nuove regole per edilizia residenziale sociale”

PERUGIA – Il segretario Lega Umbria, On. Virginio Caparvi e i consiglieri

regionali della Lega Stefano Pastorelli e Paola Fioroni, hanno

presentato questa mattina a Palazzo Cesaroni la proposta di legge che

modifica e integra la legge sull’edilizia residenziale sociale. In 20

articoli vengono prefigurate novità in materia di recupero edilizio,

criteri di assegnazione, manutenzione e diritto alla permanenza negli

alloggi, quote riservate a Forze dell’ordine, famiglie fragili e

monoparentali.

“Superare le gravi carenze riscontrate per essere più vicini ai

territori, spostando i centri decisionali verso i Comuni, destinando una

parte degli alloggi alle famiglie delle Forze dell’ordine e alle

famiglie monoparentali, rispondendo alle esigenze dei padri separati che

non si potevano permettere una casa. Una proposta di buon senso che

parte da esigenze reali della comunità regionale”. Così il Segretario

Lega Umbria, On. Virginio Caparvi e i consiglieri regionali della Lega

Stefano Pastorelli (capogruppo a Palazzo Cesaroni) e Paola Fioroni

(vicepresidente dell’Assemblea legislativa), che hanno illustrato gli

obiettivi della proposta di legge che modifica le norme sull’edilizia

residenziale pubblica.