Casa Top Norcia Run, domani mattina il taglio del nastro

NORCIA – In casa Norcia Run 2017 sta per arrivare il momento tanto atteso dell’inaugurazione di Casa Top Norcia Run, un nuovo sito sportivo in località le Marcite che spalancherà le proprie porte in occasione di questa cerimonia prevista per domenica 26 luglio alle 11:00.

Una struttura che fungerà da punto di riferimento per le attività sportive e ricreative, in seno al sodalizio podistico presieduto da Mario Ottaviani, come segno di ripartenza per il territorio e per lo sport locale martoriati entrambi dal dramma del terremoto di quattro anni fa e anche dall’attuale emergenza sanitaria Covid-19.

Al taglio del nastro, saranno presenti il sindaco e i componenti dell’amministrazione comunale di Norcia, alcuni sponsor ed anche i rappresentanti del circuito podistico abruzzese-marchigiano Piceni&Pretuzi cui fa parte la Corri per Norcia che si svolge l’ultima domenica di settembre e con l’edizione di quest’anno ancora in stand-by sul piano organizzativo.

L’inaugurazione di Casa Top è limitata a un numero contigentato di presenze: da rispettare il distanziamento sociale ed è raccomandato l’uso della mascherina nel corso della cerimonia.