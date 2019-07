Carsulae: nel bando per la gestione manca la clausola sociale. I lavoratori: ”Grave e inaccettabile”

TERNI – Riceviamo e pubblichiamo:

”Come Lavoratori del “Sistema Museale Ternano”, nello specifico del sito archeologico di Carsulae, gestione centro visite Umberto Ciotti, vogliamo esprimere la nostra incredulità, lo stupore e soprattutto la nostra più totale contrarietà all’assenza della clausola sociale di salvaguardia nel nuovo bando per la gestione di Carsulae. Solo da qualche giorno sono emersi i contorni di questa vicenda. L’assenza della clausola sociale è un fatto estremamente grave, che espone i lavoratori di Carsulae alla perdita del posto di lavoro. Non si capisce perché i lavoratori della Cascata delle Marmore debbano essere tutelati dalla clausola sociale, mentre il personale di Carsulae no.

Un fatto davvero grave e inaccettabile. Da molti anni il nostro impegno è totale, sempre in condizioni di massimo ribasso economico nell’offerta dei servizi. Inoltre tutti noi abbiamo dei profili e una formazione specifica nel settore, la nostra squadra di lavoro è assortita di figure interdisciplinari che qualificano i servizi che si possono offrire in un parco archeologico, da archeologici, laureati nei bene culturali, antropologi culturali, psicologi, naturalisti, personale con una trentennale esperienza nel campo del sociale, del turismo, tutte figure che riescono a garantire standard alti di accoglienza, visite guidate, formazione e didattica alle scuole, ai turisti, ai bambini. Ci troviamo davanti l’ennesima scelta che va a penalizzare i lavoratori del comparto turistico già ampiamente vessati da bandi sbilanciati e poco equi. Nella nostra città troppo spesso si parla di turismo e cultura, ma oltre alle parole, i fatti ci dicono che ci sono disinvestimenti e disimpegni in questi settori. Nei prossimi giorni ci mobiliteremo e chiederemo l’inserimento nel bando della clausola sociale di salvaguardia per tutti i lavoratori di Carsulae, così da tutelare lavoratori, posti di lavoro, le competenze e l’esperienza acquisita in questi anni”.

Lavoratori del Sistema Museale Ternano – Carsulae