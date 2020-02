Carnevale a San Venanzo: il 16 la prima sfilata in maschera

SAN VENANZO – E’ giunto alla sua 12esima edizione consecutiva il Carnevale di San Venanzo, un appuntamento che coinvolge tutta la comunità e che richiama in piazza adulti e bambini. I festeggiamenti inizieranno il prossimo 16 febbraio con la sfilata in maschera che si snoderà per tutto il centro storico del capoluogo comunale.

“Il Carnevale di San Venanzo – afferma il sindaco Marsilio Marinelli – è un avvenimento che richiama gente da tutto il territorio comunale. E’ una festa secondo la migliore tradizione carnascialesca ed ha ormai messo radici profonde sul territorio affermandosi come uno degli eventi più divertenti e attesi dell’anno”. Il Carnevale è organizzato dalla pro loco di San Venanzo in collaborazione con il Comune che partecipa attivamente fornendo supporti logistici e sostegno a tutte le iniziative.

“Lo facciamo così come siamo impegnati per molte altre attività che fortunatamente si svolgono a San Venanzo – sottolinea Marinelli – nell’ottica di promuovere il territorio e le realtà che lo animano tutto l’anno. L’obiettivo è duplice: Sostenere l’affermazione di un senso di comunità e socialità e promuovere il turismo”. Il 16 si svolgerà la sfilata per le vie del paese che culminerà con l’animazione e i balli nei locali dell’oratorio.