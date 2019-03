Caritas, domenica raccolta a Terni per le famiglie bisognose

TERNI – Il tempo di Quaresima, i quaranta giorni che precedono la Pasqua, rappresenta un tempo propizio di conversione, di preghiera e spiritualità, di rinnovamento della vita personale e comunitaria,nel vivere con sobrietà la vita, nel condividere parte dei propri averi con il prossimo. Essere, soprattutto, più solidali con chi non possiede nulla con gesti di vicinanza e sensibilità verso i più bisognosi, in un’epoca dove prevalgono non pochi gesti di egoismo e di individualismo.

La Caritas diocesana di Terni-Narni-Amelia, domenica 31 marzo, promuove in tutte le celebrazioni delle parrocchie della diocesi, come ogni anno per la Quaresima, la giornata di raccolta da destinare al Fondo Solidale per le Famiglie disagiate della Diocesi, attraverso cui vengono aiutate e assistite tante famiglie sul territorio.

“La difficile situazione economica nel nostro territorio – spiega il direttore della Caritas diocesana Ideale Piantoni – spinge molte famiglie a recarsi presso il Centro di Ascolto di via Vollusiano e sempre più spesso le parrocchie, che periodicamente si confrontano con le povertà presenti, sia economiche che sociali, chiedono un nostro intervento di sostegno, per cui abbiamo sempre più necessità di incrementare questi fondi solidali per dare un aiuto economico e un po’ di speranza alle tante famiglie indigenti nella Diocesi”.

Ritiro di Quaresima degli operatori della Carità

Altro appuntamento di Quaresima è quello per tutti gli operatori e volontari impegnati a vario titolo in ambito caritativo, sia in parrocchia che nelle associazioni e movimenti diocesani, che sabato 30 marzo vivranno il ritiro quaresimale della Carità, presso la parrocchia di Santa Maria della Misericordia a Terni. Un incontro in preparazione alla Pasqua che avrà inizio alle ore 9.15 con la celebrazione delle Lodi, la catechesi di don Luciano Afloarei responsabile del servizio diocesano di Pastorale Giovanile, la condivisione e testimonianze e la preghiera conclusiva.

La raccolta per l’Emporio solidale

La quaresima di carità, in diocesi, si concluderà con la raccolta alimentare per l’Emporio solidale” che si trova presso il centro di ascolto di via Vollusiano, per incrementare la disponibilità di beni di prima necessità e svolgere un servizio sempre più esteso ed efficace a fronte delle crescenti richieste di nuclei familiari in difficoltà.

La raccolta si terrà per l’intera giornata di sabato 6 aprile 2019 nei supermercati di Terni: l’Ipercoop di via Gramsci, l’Iperconad di Cospea, Coop Fontane di Polo, Superconti Borgo Rivo, Superconti Cesure, Conad IL Polo, Conad C.Battisti, Conad Borgo Bovio, La Bottega di Amos Stroncone. All’ingresso dei supermercati sarà consegnato uno shopper giallo nel quale andranno i prodotti alimentari, di igiene personale e per la casa, che sarà riconsegnato all’uscita al Punto Solidale. Si potranno donare prodotti per dotare gli empori di nuova merce, in particolare: olio, omogeneizzati e prodotti d’igiene per bambini, latte, carne in scatola, pasta, legumi, pomodori pelati, zucchero, farina, biscotti, prodotti per l’igiene personale e per la pulizia della casa. L’Emporio rappresenta una soluzione idonea e dignitosa per aiutare le famiglie in difficoltà per un periodo di tempo sufficiente a renderle più autonome e integrate, sono una testimonianza concreta affinché non venga mai perso di vista il valore dell’accoglienza, della solidarietà e della gratuità.