Carcere di Terni, la Cgil: “In arrivo altri 60 detenuti in una struttura sovraffollata?”

TERNI – Arrivano altri 60 detenuti in una struttura già in chiaro sovraffollamento? E’ quanto si domanda la Fp Cgil. Il sindacato ricorda che di aver lamentato più volte ”le forti carenze di organico alla casa circondariale di Terni, che, a fronte degli attuali 210 poliziotti effettivi su un organico teorico di 241unità, ospita attualmente oltre 500 detenuti.

Su base nazionale il rapporto è 1,64 detenuti per ogni unità di Polizia Penitenziaria, a Terni già da adesso siamo 2,77, pertanto l’ipotesi di cui ci giunge voce dal ministero, di trasferire a Terni ulteriori 60 detenuti, rappresenta una beffa per chi da anni continua a rimarcare tutte una serie di problematiche legate alla sicurezza e all’organizzazione del lavoro”.

”Il sovraffollamento delle carceri è ormai un problema endemico che non può essere scaricato sistematicamente sul personale, costretto a continui sacrifici da un punto di vista degli orari e soprattutto della propria incolumità – affermano Giorgio Lucci, segretario generale della Fp Cgil Terni, e Claine Montecchiani, coordinatore regionale della Fp Cgil Polizia Penitenziaria, in servizio presso la casa circondariale di Terni – Senza contare poi i risvolti sulla sicurezza dei cittadini di una città che, fino a poco tempo fa, era ritenuta relativamente tranquilla”.

”Non siamo più disposti ad essere presi in giro e a sopportare tale situazione -continuano Lucci e Montecchiani – abbiamo chiesto spiegazioni alla Direzione della casa circondariale di Terni. Sulla base delle risposte valuteremo insieme alle altre organizzazioni sindacali le iniziative di mobilitazione necessarie”.