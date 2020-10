Carabinieri tra gli studenti ternani per sensibilizzarli sull’uso della mascherina

TERNI – I carabinieri del comando provinciale di Terni tra gli studenti per sensibilizzarli all’uso della mascherina e al rispetto delle disposizioni del Dpcm del 24 ottobre.

Nel corso di tre giorni di attività informativa i 46 Carabinieri impiegati in 21 servizi, hanno sostato nelle vicinanze di 10 scuole elementari, 17 scuole medie ed 11 scuole superiori parlando con poco meno di 400 tra studenti e genitori.

La particolare tipologia di servizio, che non ha avuto una finalità prettamente di controllo, ma prevalentemente informativa, è stata diffusamente apprezzata tanto dai genitori, che hanno in più occasioni parlato coi militari per avere le informazioni possibili sui comportamenti da tenere, quanto soprattutto dai ragazzi e dai giovanissimi.

Questi ultimi, soprattutto, non hanno perso l’occasione per scattare un selfie con i militari, rigorosamente “a distanza”.