Carabinieri in campo per prevenire i furti nelle abitazioni

TERNI – Con l’avvicinarsi delle festività natalizie i carabinieri hanno intensificato i controlli per prevenire furti in abitazione. E’ in uno di questi servizi che ieri le compagnie carabinieri di Terni e di Amelia hanno unito le forze al fine di dar vita ad una maglia di controlli diffusi nei territori dei comuni di Sangemini, Acquasparta e Montecastrilli, impiegando 25 militari.

Numerosi i mezzi e le persone controllate, oltre 400, negli snodi viari più importanti. Controllati anche 5 locali pubblici: prevenzione, visibilità, deterrenza e vicinanza alla popolazione, gli obiettivi del servizio, oltre ad una importante raccolta informativa dei movimenti sul territorio, utile per gli sviluppi investigativi e per l’adozione di linee di azione future.