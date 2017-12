Capodanno in Umbria: ecco i principali appuntamenti per salutare il 2018

Capodanno in piazza ad Assisi, Gubbio, Spoleto, concerti a Perugia e Orvieto. A Terni e Foligno niente festa in piazza ma iniziative e party privati.

L’Umbria si appresta così a salutare il 2017 e ad attendere l’anno nuovo.

Partendo dal capoluogo ecco l’offerta di eventi in giro per la Regione. Saltato il concerto di Arbore al Palaevangelisti sono in calendario le vie e le piazze di Perugia diversi concerti: i Pink Puffers (drum ‘n’ brass phunk band da Roma), Banda Ire’ (batucada e samba), La cantina del Zi’ Socrate (street jazz band) e Danza africana Perugia (ritmi e danze dall’Africa). In piazza Partigiani, corse speciali gratuite (alle 22.30 e alle 23.15) del ‘Funky train’, che proseguirà il suo percorso attraverso piazza Italia, piazza IV novembre, Piazza Grimana fino a via Pellini. In piazza Santo Stefano la mezzanotte si aspetta ascoltando i dj set in programma dalle 20, mentre in piazza Matteotti divertimento per tutta la famiglia con la selezione musicale a cura di dj Steve, che vedrà come special guest Faust-T. Alle 23.00 sarà possibile brindare al 2018 ammirando i fuochi d’artificio dalla torre degli Sciri (su prenotazione, a pagamento).

Ad Assisi si aspetta il 2018 in piazza del Comune, con dj set dalle 21.30 e live a mezzanotte, per concludere la nottata ancora con dj set.

A Gubbio c’è il ‘Capodanno in piazza Grande’ organizzato da Comune, Gubbio ETC , IG Gubbio, con la collaborazione di vari sponsor, e con la partecipazione dei ragazzi dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Cassata – Gattapone”. Ad allietare la serata e la notte, a partire dalle 23, con brindisi finale di capodanno e auguri, ci sarà la musica con il dj Marco Biccari – vocalist Elham.

A Norcia si aspetterà il nuovo anno in piazza San Benedetto con Federico Riva e l’orchestra italiana e poi brindare insieme allo scoccare della mezzanotte e ammirare fuochi d’artificio che illumineranno la notte nella città di San Benedetto

Il Capodanno a Orvieto è all’insegna di Umbria Jazz Winter alla sua 25esima edizione. In programma i concerti di The Licaones (Francesco Bearzatti, Mauro Ottolini, Oscar Marchioni e Paolo Mappa), Little Freddie King Blues Band e The New Orleans Mystics al ristorante Al San Francesco, The Connection Trio (Piero Odorici, Darryl Hall, Roberto Gatto) al Malandrino Bistrot, Filippo Bianchini Quartet, Sugarpie & The Candymen e Luca Velotti Quartet al Palazzo dei Sette (Meeting Point). Al Palazzo del Popolo (sala Expo) si festeggia ‘Happy New Year’ dalle 23.15 con The Licaones e Funk Off.

A Spoleto festa in piazza della Libertà con l’evento ‘Trance continentale express’, organizzato dall’amministrazione comunale. Si tratta di un viaggio di immagini, proiezioni e giochi di luce che, dalle 22.30, rimbalzeranno tra i palazzi della piazza, accompagnati dalle note della musica dal vivo, dal pop all’elettronica.