Capodanno: a Terni cinque persone in coma etilico, due sono minorenni

TERNI – Sette gli intossicati da alcol, di cui cinque in coma etilico. Nelle notte di San Silvestro tanti sono stati gli accessi al pronto soccorso di Terni per gli abusi di alcol. I sette intossicati sono tre minorenni di 14, 15 e 16 anni, un ragazzo appena 18enne e altri tre adulti. Di questi, cinque erano in coma etilico: due minorenni e i tre adulti.

Al pronto soccorso sono giunti anche un anziano con un trauma per una caduta accidentale e due persone con traumi facciali per una rissa di fronte a un locale.

Situazione piuttosto tranquilla sul fronte degli incidenti. Una decina sono stati complessivamente sino all’alba gli interventi dei vigili del fuoco soprattutto in città dove sono hanno lavorato per una siepe ed alcuni cassonetti andati a fuoco, un ascensore bloccato con persone all’interno e qualche apertura porta.