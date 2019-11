Capitale verde Europea 2022: Perugia si candida, presentato il dossier

PERUGIA – La città di Perugia si candida a Capitale verde europea 2020. Lo scorso 14 ottobre, il Comune di Perugia ha ufficialmente presentato la sua candidatura al Premio “Capitale verde Europea 2022” .

Il riconoscimento viene assegnato, dal 2008 ogni anno, dalla Commissione Europeaad una città con più di 100mila abitanti, che ha migliorato il proprio ambiente urbano, dimostrando di aver raggiunto standard ambientali di elevata qualità e di essere impegnata a conseguire obiettivi ambiziosi di ulteriore miglioramento ambientale e sviluppo sostenibile. La Capitale verde europea funge inoltre da modello per ispirare e promuovere le migliori pratiche in altre città europee. Scopo del premio è riconoscere e premiare gli sforzi profusi a livello locale per migliorare l’ambiente, l’economia sostenibile e la qualità della vita nei centri urbani premiando la città considerata all’avanguardia in termini di ambiente urbano ecocompatibile, e dunque capace di ispirare altri centri.

Perugia negli anni ha attivato diverse strategie di sviluppo sostenibile, promuovendo forme di cittadinanza attiva, quali, per esempio, il nuovo Piano Regolatore Generale, il processo Agenda 21 Locale, l’adesione al Patto dei Sindaci, il Piano Energetico Ambientale, il Piano d’Azione Ambientale e il Piano di Gestione Ambientale, la Mappatura acustica strategica e il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile, tutti punti che sono entrati a far parte del dossier.

Nella classifica sull’ecosistema urbano attualmente Perugia risulta essere nona su 104 città, per il patrimonio arboreo, e 15esima per la superficie verde procapite. Buona anche la qualità attestata dell’acqua e dell’aria, così come progressi importanti sono stati fatti sulla percentuale della raccolta differenziata, che a Perugia si attesta al 71%, rispetto ad una media regionale di circa il 65%. Altre risultati importanti hanno, infine, riguardato l’efficientamento energetico, la mobilità alternativa con le nuove piste ciclopedonali e la redazione del PUMS.