Canova e il Codice Atlantico di Leonardo Da Vinci, mostra multimediale a San Gemini

San Gemini (TR) celebra i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, con una mostra multimediale dal titolo “Canova e il Codice Atlantico di Leonardo Da Vinci”.

L’esposizione prevede proiezioni video, ologrammi e visori Oculus per la realtà virtuale guideranno i visitatori alla scoperta del fil rouge che collega il Codice Atlantico di Leonardo e Canova: il manoscritto figurava tra le opere riportate in Italia dallo scultore di Possagno durante l’incarico come commissario straordinario per recuperare i beni artistici dello Stato Pontificio, trasportati in Francia da Napoleone con il Trattato di Tolentino.

Verrà illustrato anche il legame tra Canova e la città di San Gemini, dove l’artista aveva alcuni possedimenti, tra cui il palazzo che affaccia sulla piazza principale e che da lui prende il nome.

I visitatori potranno scoprire la vita e le opere dei due artisti, vedere le versioni digitali delle invenzioni di Leonardo, delle opere di Antonio Canova e del Codice Atlantico, di cui sarà disponibile anche una copia anastatica ufficiale fornita da Ars Illuminandi; la riproduzione delle opere in ologramma e realtà virtuale è a cura di Massimo Legni – Studio Architutto Designer’s.

La mostra è stata realizzata dall’Associazione Culturale “A. Canova ‘91”, con il patrocinio del Comune di San Gemini e si terrà presso l’Auditorium di S. Maria Maddalena (Via Cataone, 4) dal 9 Novembre all’8 dicembre 2019; sarà visitabile previa prenotazione il giovedì e venerdì (10:30 – 13:00 e 16:30 – 19:00); il sabato e la domenica (10.30 – 13:00 e 16:30 – 19:00) al costo di 3,00 € (ingresso gratuito per docenti e accompagnatori).

Per prenotazioni: canova91_2015@libero.it