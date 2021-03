Canottaggio, il Clt splende al Meeting Nazionale Coop

Il Circolo Lavoratori Terni entra di diritto nell’edizione 2021 del 1° Meeting Nazionale COOP, conclusosi sulle splendide – ma difficili per le condizioni climatiche – acque del lago di Piediluco, sede del Centro Nazionale di Preparazione Olimpica.

La competizione, che si è svolta sabato e domenica, ha visto la partecipazione di circa 1000 atleti in rappresentanza di 102 società da tutta Italia. Il CLT è sceso in acqua con 12 equipaggi. Il primo centro è stato messo a segno sabato, quando Francesco Pallozzi si è aggiudicato la medaglia d’oro nel Singolo junior maschile con il tempo di 08:39:32, conquistando così la partecipazione agli europei.

Questa prima giornata ha visto anche il bel risultato di Davide Capanna e Sebastiano Renzi, qualificati alle finali del giorno successivo piazzandosi rispettivamente secondo (08:48:99) e terzo (08:53:85).

Ieri gli alfieri gialloblù hanno colto altri due importanti risultati: nelle due categorie che registrano presenze di alto valore del Canottaggio Italiano, il CLT fa centro nel DOPPIO Junior con le medaglie d’argento della coppia mista Nicolò Bizzozero (Gavirate) e Francesco Pallozzi (CLT) in 07:25:39 e, con un arrivo che non ha lasciato speranze di riuscita malgrado l’estenuante attacco finale subito, con le due medaglie di bronzo nel DOPPIO Senior dell’altra coppia mista composta da Lorenzo Pecorari (CLT) e Matteo Sartori (Fiamme Gialle, nonché figlio dell’oro olimpico Sidney 2000 Alessio Sartori) in 07:06:38.

Si fa quindi molto interessante per il Circolo Lavoratori Terni il prossimo appuntamento che veste importanza di rilievo a livello internazionale con la Regata Internazionale Memorial Paolo d’Aloja sempre a Piediluco in programma da venerdì 16 a domenica 18 aprile.