Cannara, controlli dei carabinieri: 2 denunce, un sequestro e una patente ritirata

CANNARA – Nel corso di serratissimi controlli alla circolazione stradale effettuati di carabinieri della stazione di Cannara, finalizzati anche alla prevenzione e repressione di reati contro il patrimonio, sono state contestate numerose infrazioni al Codice della Strada per uso del telefono cellulare durante la guida e mancato uso delle cinture di sicurezza.

Per quanto concerne il rispetto della normativa in​ materia​ di immigrazione i militari, sempre durante i controlli stradali, hanno fermato e denunciato in stato di libertà, un giovane albanese con visto d’ingresso scaduto da diversi mesi, che si intratteneva irregolarmente sul territorio nazionale. L’uomo è stato invitato in questura a Perugia per regolarizzare la propria posizione.

L’attività di controllo alla circolazione stradale ha portato inoltre al ritiro della patente di guida di un 39enne residente a Santa Maria degli Angeli sorpreso alla guida del proprio veicolo con un tasso alcolemico superiore al massimo consentito per legge.​ Per lui è scattata la sanzione amministrativa di 544 euro e la sottrazione di 10 punti dalla patente.

Una donna, infine, controllata alla guida di un’autovettura con targa straniera, allo scopo di eludere le tariffe assicurative in vigore ed eventuali contravvenzioni, attestava falsamente ai militari di risiedere all’estero. L’intuito dei militari operanti, però, li ha portati ad approfondire gli accertamenti, permettendo di far emergere come la donne fosse residente in Italia da lungo tempo. Fondamentale è stata la collaborazione con i servizi demografici della città di Ivrea (TO) che riusciva a garantire lo svolgimento degli accertamenti in tempi rapidissimi. Per la donna è scattata una denuncia penale per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, nonché il sequestro dell’autovettura con l’obbligo di reimmatricolarla in Italia pena la confisca ed il conseguente pagamento della relativa sanzione pecuniaria pari a 498,40 euro che, come previsto per i conducenti di veicoli immatricolati all’estero, veniva riscossa direttamente su strada dagli agenti accertatori.