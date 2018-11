Cancro gastrico: dalla Cina al Santa Maria per due interventi in diretta mondiale

TERNI – Il professor Chang-Ming Huang dell’Università di Fujian, uno dei massimi esperti mondiali di chirurgia del cancro gastrico è stato ricevuto stamattina a Palazzo Spada dal sindaco di Terni Leonardo Latini. La delegazione cinese, con il professor Chang-Ming Huang e i professori Chaohui Zheng e Qiyue Chen provenienti da Fuzhou (rilevante centro economico e politico della Cina sud-orientale) sarà da domani all’ospedale di Terni per effettuare insieme al dottor Amilcare Parisi due interventi di chirurgia robotica mininvasiva in diretta mondiale, nell’ambito della 29esima edizione del Congresso Internazionale di chirurgia dell’apparato digerente che ha nell’Auditorium del Massimo a Roma la sede centrale dal quale saranno gestiti collegamenti live con le sale operatorie di vari centri di eccellenza italiani ed esteri.

“E’ una giornata importante per Terni e per la sua azienda ospedaliera”, ha detto il sindaco Leonardo Latini, porgendo il saluto dell’amministrazione comunale alla delegazione cinese. “Siamo onorati di ospitare uno dei più grandi chirurghi a livello mondiale come il professor Huang e allo stesso tempo siamo consapevoli dell’importanza del fecondo scambio di scienza, conoscenza e tecnica che si è da tempo instaurato tra l’équipe del professor Parisi, una delle eccellenze del nostro ospedale, e quella del professor Huang”.

“La presenza a Terni del professor Huang è infatti la testimonianza del grande lavoro portato avanti in questi anni nell’azienda ospedaliera ternana che, come amministrazione comunale, non mancheremo di promuovere e sottolineare in tutte le sedi istituzionali”.

Chirurgo di fama internazionale con una casistica impressionante di oltre 1.200 interventi eseguiti, il prof. Huang è stato invitato a Terni dal dott. Amilcare Parisi, direttore della struttura di Chirurgia Digestiva di Terni, con cui da alcuni anni collabora nell’ambito del progetto di ricerca multicentrico sul tumore dello stomaco “IMIGASTRIC”.

La presenza di un personaggio di grande rilevanza come il prof. Huang è segno di stima e un riconoscimento per i grandi sforzi, la dedizione e l’attività incessante svolta negli ultimi anni dal dott. Parisi, allo scopo di creare a Terni un centro chirurgico oncologico di eccellenza e di riferimento per il trattamento e la cura dei tumoridell’apparato digerente, con una particolare attenzione al tumore dello stomaco, che ancora oggi è fra le sfide più grandi per l’alta incidenza e mortalità nel mondo. La Chirurgia Digestiva diretta dal dott. Amilcare Parisi si pone infatti all’avanguardia in questo contesto, per la possibilità di offrire al paziente trattamenti radicali con tecniche robotiche avanzate.

A dare il benvenuto a Terni stamattina a Palazzo Spada, oltre al sindaco, c’erano il direttore di Chirurgia Digestiva dell’Azienda ospedaliera di Terni Amilcare Parisi, il direttore di Oncologia Medica Sergio Bracarda e Sandro Fratini direttore sanitario dell’Azienda ospedaliera di Terni.

“Questa visita – ha detto il professor Amilcare Parisi – oltre a confermare il ruolo sempre più strategico dell’Azienda ospedaliera di Terni nel campo della ricerca clinica e tecnologica a livello internazionale, rappresenta una grande opportunità per tutta la città per stringere i rapporti con la Cina, un partner strategico che oggi è all’avanguardia anche in ambito tecnologico e medico-scientifico”.

Un invito e un’opportunità subito raccolte dal sindaco di Terni Leonardo Latini che ha sottolineato l’importanza dei rapporti del territorio ternano con la Cina. “Proprio nella giornata di ieri – ha detto il sindaco Leonardo Latini – ho incontrato a Roma il Ministro consigliere per l’economia e il commercio dell’Ambasciata cinese, proprio con l’obiettivo di creare nuove opportunità di interscambio”.

Nel pomeriggio del 28 novembre si svolgeranno diversi meeting con lo staff chirurgico e il gruppo oncologico multidisciplinare per delineare le prospettive future di cooperazione e di sviluppo nell’ambito degli studi di ricerca già avviati e di quelli in corso di definizione. Progetti che prevedono anche che due ricercatori cinesi del gruppo del prof. Huang svolgano studi clinici presso l’Azienda ospedaliera di Terni a partire dall’inizio del 2019 e per una durata di 6 mesi.