Calvi dell’Umbria: covid, da oggi test rapidi per studenti scuole superiori

CALVI DELL’UMBRIA – E’ scattato oggi a Calvi dell’Umbria il programma “Obiettivo contagi zero” promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con una farmacia privata del paese. L’iniziativa offre la possibilità di eseguire test anticovid rapidi per gli studenti delle scuole superiori in vista della riapertura di lunedì prossimo. Il test, spiega il Comune, è gratuito per i ragazzi e le ragazze, mentre per il personale docente e non docente ha un costo di 22 euro.

La risposta sarà inviata per mail al destinatario. In caso di positività sarà avvisato anche il medico curante che disporrà ulteriori accertamenti attraverso test molecolari. Per le prenotazioni si può utilizzare il numero whatsapp 3713426950, portando al momento del test un’autocertificazione. L’amministrazione specifica che non bisogna avere alcun sintomo riconducibile al covid-19 e che all’ingresso della farmacia verrà misurata la temperatura.