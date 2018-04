Calendario scolastico 2018: si torna in classe il 12 settembre

In Umbria le scuole di ogni ordine e grado riapriranno il 12 settembre 2018, mentre sabato 8 giugno 2019 termineranno le lezioni nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado e il 29 giugno 2019 concluderanno l’attività didattica le scuole dell’infanzia: lo ha deciso la Giunta regionale dell’Umbria che, su proposta dell’assessore all’Istruzione, Antonio Bartolini, ha approvato il calendario scolastico regionale per l’anno 2018- 2019. “Il calendario delle lezioni per il prossimo anno, come sempre – ha detto l’assessore Bartolini -, è stato ampiamente condiviso con i diversi soggetti interessati e con la “Conferenza di Servizio Permanente per l’attuazione del D.Lgs 112/98 in materia di istruzione e formazione professionale” che si è riunita la scorsa settimana così da permettere alle istituzioni scolastiche la programmazione e l’organizzazione delle attività, nell’ambito della normativa nazionale e in relazione alla propria autonomia”.

“Complessivamente – ha sottolineato l’assessore Bartolini – i giorni di lezione saranno 208, che si riducono a 207 se la festa del Santo Patrono cade in un giorno lavorativo. All’interno dell’arco temporale determinato dal calendario – ha proseguito – le istituzioni scolastiche, fermo restando l’obbligo di destinare allo svolgimento delle lezioni almeno 200 giorni, hanno la facoltà di adattare il calendario stesso alle esigenze che derivano dal piano dell’offerta formativa tenendo ovviamente presente che i giorni eccedenti i 200 giorni di lezione, fanno parte integrante del percorso didattico e devono, quindi, essere destinati all’arricchimento dell’offerta formativa, per cui non sono utilizzabili per vacanze o sospensione della didattica”.

Le vacanze natalizie cominceranno il 24 dicembre 2018 per concludersi il 5 gennaio 2019 compresi, quelle pasquali si svolgeranno dal 18 al 24 aprile 2019 compresi. Gli altri due giorni di chiusura, fissati dalla Regione, riguardano il 2 e 3 novembre 2018, in occasione del ponte a cavallo tra la Festa dei Santi e quella dei Defunti. A queste date si affiancano quelle delle festività riconosciute dalla normativa statale: 1 novembre festa di Tutti i Santi, 8 dicembre per la festa dell’Immacolata Concezione, 25 dicembre per il Natale, 26 dicembre, Santo Stefano, 1 gennaio Capodanno, 6 gennaio Epifania, 22 aprile lunedì di Pasqua, 25 aprile Anniversario della liberazione, 1 maggio Festa del Lavoro, 2 giugno Festa della Repubblica, tutte le domeniche e, infine, la Festa del Patrono.

“All’interno dell’arco temporale determinato con il presente calendario – ha concluso l’assessore Bartolini – le Istituzioni scolastiche, fermo restando l’obbligo di destinare allo svolgimento delle lezioni almeno 200 giorni, hanno la facoltà di adattare il calendario scolastico alle esigenze specifiche derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa. I giorni eccedenti “almeno i 200 giorni di lezione” fanno parte integrante del percorso didattico e dovranno, quindi, essere destinati all’arricchimento dell’offerta formativa, per cui non sono utilizzabili per vacanze o sospensione della didattica”. Il nuovo Calendario scolastico dell’Umbria per l’anno 2018 – 2019 sarà disponibile sul sito ufficiale della Regione dell’Umbria e sul sito www.regione.umbria.it/istruzione/scuola e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.