Calcio: sfida tra nazionale attori, vecchie glorie Narnese ed Elettro e deejay

NARNI – Sarà un triangolare di calcio fra nazionale Attori, rappresentativa di deejay e vocalist e vecchie glorie di Elettrocarbonium e Narnese a celebrare i 50 del CDA Elettrocarbonium la cui eredità è stata raccolta dal Narnia 2014. L’evento è stato presentato stamattina in una conferenza stampa in Provincia dove si è anche sottolineato l’aspetto benefico dell’iniziativa. Il ricavato dell’incasso sarà infatti devoluto alla neo nata sede dell’Unitalsi di Narni. Il triangolare è in programma per sabato 30 novembre alle 15 allo stadio di calcio Gubbiotti di Narni dove scenderanno in campo le Vecchie Glorie, la nazionale Attori 1971 e la Love Cup Team.

A presentare il minitorneo sono stati stamattina il presidente del Narnia 2014 Roberto Pernazza, l’assessore allo sport del Comune di Narni, Lorenzo Lucarelli, il portavoce del Narnia 2014, Daniele Latini e il presidente di Unitalsi Narni Sandro Montesi. “Sarà un’iniziativa di sport e solidarietà – hanno detto tutti spiegando il senso dell’evento. Sarà anche un momento per ricordare il passato calcistico della città e i suoi risvolti sociali e sportivi legati al fondatore del CDA Elettrocarbonium Elio Giulivi, indimenticato dirigente aziendale della ex Elettro e poi anche presidente per anni della Lega Nazionale Dilettanti”. I nomi degli attori e dei componenti delle altre squadre non sono ancora stati resi noti. Lo saranno, è stato detto, nei prossimi giorni.