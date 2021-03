Cade in una scarpata: morto un 44enne orvietano

ORVIETO – Tragedia nel pomeriggio nell’Orvietano dove un uomo di 44 anni è morto dopo essere caduto in un fosso. L’incidente è avvenuto in località Bardano. L’uomo, un orvietano, è stato trovato privo di vita all’interno di una scarpata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Orvieto che hanno constatato il decesso. Insieme a loro il 118, la polizia e i carabinieri. La morte, stando a una prima ricostruzione, sarebbe dovuta a cause accidentali. La polizia sta comunque svolgendo accertamenti per chiarire cause e dinamica.