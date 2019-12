Cade dal tetto mentre fa manutenzione: grave un operaio di 47 anni

CASTEL GIORGIO – Un grave incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a Castel Giorgio. Per cause in corso d’accertamento un operaio 47enne di origini albanesi che stava effettuando la manutenzione sul tetto di un capannone quando è precipitato nel vuoto facendo un volo di qualche metro. L’uomo è stato trasferito in eliambulanza all’ospedale di Perugia. L’operaio, secondo quanto riferisce una nota dell’azienda ospedaliera, si trova ricoverato in prognosi riservata in Rianimazione.