Cadavere di donna sui binari: indagini della Polfer in corso

SPOLETO – Il cadavere di una donna è stato trovato questa mattina lungo la linea ferroviaria Roma-Ancona fra Spoleto e Campello sul Clitunno. A dare l’allarme intorno alle 9 e 40 il personale di bordo del treno regionale 2480 che era partito da Roma poco dopo le 8 ed era diretto a Perugia.

Secondo una prima ricostruzione la donna, non ancora identificata, potrebbe essere stata investita da un treno in transito precedentemente. Da stabilire se la donna sia stata investita accidentalmente o se sia gettata volontariamente sui binari. Sul fatto sta indagando la polizia ferroviaria. Per consentire i rilievi la circolazione ferroviaria è stata interrotta fino alle 14.15. Due i regionali con ritardi di 20 minuti, cinque quelli limitati e quattro cancellati. Trenitalia ha istituito un servizio bus sostituivo tra Spoleto-Foligno.