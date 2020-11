Bori (Pd): “Sul Covid è necessario un cambio di marcia. Troviamo posizioni comuni”

“Necessario un cambio di marcia, dobbiamo lavorare insieme il più possibile, serve grande senso di responsabilità”. Lo ha detto il capogruppo Pd, Tommaso Bori, intervenendo in consiglio regionale sulla situazione del covid in Umbria.

“In questa Aula – ha aggiunto – non ci sono nemici ma avversari politici, il cui nemico comune è il virus. Chiediamo di riporre le tentazioni di fanatismi, dobbiamo capire che il nostro sistema sanitario regionale è sotto stress e sotto organico, a rischio di un collasso che non è distante nel tempo, perché non si sa se potrà reggere questa seconda ondata. Quindi niente polemiche politiche, troviamo posizioni comuni.

Ringraziamo i cittadini che hanno fatto grandi sacrifici e gli operatori sanitari, ma stiamo attenti a come rappresentiamo all’esterno i nostri operatori sanitari: ho letto in alcune testate giornalistiche di medici che ricoverano codici bianchi per creare una saturazione di reparti che in realtà non ci sarebbe. Non cediamo alle sirene di chi vorrebbe lucrare con la propaganda in questa fase. Dobbiamo sapere che siamo la prima regione con tasso di saturazione ben oltre il 30 per cento delle terapie intensive, noi siamo al 60 per cento. I posti covid non sono un ampliamento ma sono una riconversione, si tolgono posti letto ad altro e comunque il tasso di saturazione è molto alto”.



“Il sistema di tracciamento e isolamenti – ha proseguito Bori – è andato in tilt. Non si può fare polemica su questo, dobbiamo uscirne insieme. Dobbiamo preoccuparci delle altre patologie: in questo momento è difficile accedere a diagnosi e cura, tutte le patologie croniche o ancora non diagnosticate non riescono ad accedere a una prima diagnosi o a un controllo di screening, visite di controllo. In tanti casi, penso alla salute mentale o alla riabilitazione, c’è un problema emergenziale. Il bilancio complessivo della salute degli umbri rischia di uscire con gravi danni dovuti all’emergenza e rischiamo di pagare il conto nel lungo periodo.

Servono risposte per la gestione della rete di emergenza -urgenza. Dobbiamo su questi temi trovare punti di convergenza, noi faremo la nostra parte. La presidente rivendica l’ospedale da campo, ma credo che dovremo fare autocritica: 4,5 milioni di euro si potevano riconvertire per rendere funzionali all’emergenza tante strutture e intanto l’ospedale ancora non c’è, bisognerà ragionarci.

C’è necessità di misure urgenti, straordinarie e forse impopolari, le troppe attese rischiano di creare una crisi economica e sociale che si scaricherà sulle spalle dei più deboli. I sacrifici di cittadini e operatori sanitari – ha concluso Bori – rischiano di non bastare, serve un investimento, un potenziamento di organici, mezzi e strutture. Questa è la sfida che dobbiamo saper cogliere insieme”.