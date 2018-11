Bomba di Cesi non fa più paura: fatto brillare l’ordigno, l’emergenza è conclusa

TERNI – È terminata alle 16,15 l’operazione di brillamento dell’ordigno bellico del peso di 250 libbre (125 kg), risalente al secondo conflitto mondiale, rinvenuto nei giorni scorsi a Terni.

L’ordigno, reso inerte nel luogo del ritrovamento mediante il despolettamento, è stato trasportato e fatto brillare in una cava di Narni dagli artificieri del 6° Reggimento Genio Pionieri di Roma.

Anche questa fase dell’intervento è stata coordinata dall’Unità di crisi costituita in Prefettura alla quale hanno partecipato tutti gli enti e le strutture interessate, in stretto raccordo con il Centro operativo comunale di Terni.

Grazie alla perfetta sinergia tra i militari dell’Esercito, le Forze di polizia, il Comune, la Regione, gli organi sanitari, il volontariato e gli altri soggetti coinvolti, tutti i passaggi della procedura si sono svolti regolarmente e senza problemi per la sicurezza, contenendo gli inevitabili disagi alla collettività.

“A distanza di pochi mesi dalla precedente emergenza, quella del luglio scorso, siamo stati costretti a fronteggiare una nuova allerta per il rinvenimento del secondo ordigno a Cesi Scalo. Una circostanza negativa alla quale però, ancora una volta – ha detto il sindaco Leonardo Latini, insieme al vicesindaco Andrea Giuli e all’assessore alla protezione civile Stefano Fatale – i cittadini hanno reagito con grande spirito di collaborazione. Le operazioni si sono svolte in maniera ordinata e la macchina dell’emergenza, peraltro già collaudata, si è mossa speditamente. Esprimiamo dunque soddisfazione per aver risolto anche questa emergenza nei termini e nei modi previsti, arrecando così il minor disagio possibile”.

“Ringraziamo in primo luogo i cittadini per aver compreso ancora una volta che le operazioni effettuate erano mirate alla sicurezza di tutti. Ringraziamo in particolare la Prefettura, tutte le Forze dell’Ordine e gli Artificieri per aver svolto i compiti loro assegnati con cura e – così come hanno già fatto i militari dell’Esercito Italiano – sottolineiamo il valore simbolico derivante dall’aver effettuato questa operazione proprio nel giorno della festa delle Forze Armate e nel centesimo anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale, a testimonianza di come l’Esercito sia sempre vicino alle esigenze dei cittadini”.

“Ringraziamo infine il personale del Comune di Terni, della Polizia Municipale, della Protezione Civile e i tantissimi volontari arrivati qui da tutta l’Umbria, oltre al personale medico e sanitario e a tutti coloro che hanno contribuito con i loro interventi, sia dal settore pubblico che da quello privato, in particolare Pac2000, Conad via Battisti, Eurospin Borgo Rivo. Tutti insieme abbiamo collaborato per evitare rischi e per terminare le operazioni rapidamente e con efficacia. Un ottimo esempio di lavoro di squadra che sarà utile anche nell’affrontare le situazioni di tutti i giorni”.