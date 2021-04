Blitz antidroga a Ponte San Giovanni: tre arresti e una denuncia

PERUGIA – Tre arresti per spaccio e più di mezzo chilo di eroina sequestrata. E’ il bilancio dell’operazione antidroga dei carabinieri di Perugia portata a termine ieri pomeriggio nella zona di Ponte San Giovanni dopo una serie di segnalazioni giunte al 112.

Il controllo è scattato a Piscille dove i militari hanno sorpreso un 48enne dopo aver ceduto 3 involucri di cocaina del peso di 2,6 grammi a un 49enne italiano residente dell’assisano che, a sua volta, è stato segnalato come assuntore. Nel corso della perquisizione nell’appartamento dello spacciatore e in uso anche a due connazionali, ubicato poco distante dal luogo dove è avvenuto lo spaccio, sono stati rinvenuti un bilancino di precisione, sostanza da taglio, 6 telefoni cellulari e 5 sim e la somma di 2130 euro, ritenuta frutto dell’attività di spaccio.

Dagli accertamenti sugli altri due tunisini è emerso che erano già gravati da decreti di espulsione emessi dall’ufficio di sorveglianza di Perugia il 30 novembre 2018 e il 18 settembre 2019.

Le indagini hanno consentito di localizzare e perquisire un altro appartamento in uso a un 50enne nella zona di Ponte San Giovanni. Qui sono stati trovati un involucro contenente 539 grammi di eroina, una bilancia elettronica, materiale per il taglio e il confezionamento della droga, 25mila euro in contanti, 2 telefoni cellulari e 6 sim card.

In carcere sono finiti i tre tunisini di 48, 50 e 36 anni mentre un quarto connazionale di 28 anni trovato nella prima abitazione con una modica quantità di marijuana e di 1730 euro è stato denunciato.