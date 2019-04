Bimbo rischia il soffocamento, trasferito in eliambulanza al Meyer

CITTA’ DI CASTELLO – Un bambino di due anni e mezzo è stato trasportato

all’ospedale pediatrico Meyer in eliambulanza, grazie al 118 di Fabriano ,

per scongiurare il soffocamento . Il piccolo era arrivato all’ospedale di Città di Castello intorno alle 14 per essere ricoverato a causa di problemi legati ad una sospetta inalazione di cibo. Viste le gravi condizioni, e dopo consulenza pediatrica e anestesiologica, è stato deciso il trasferimento urgente del bambino all’ospedale di Firenze.

La direzione del presidio ospedaliero di Città di Castello ringrazia tutti gli operatori sanitari coinvolti e la centrale operativa 118 di Perugia per la prontezza dell’intervento; inoltre ringrazia la preziosa collaborazione dei vigili del fuoco del distaccamento di Città di Castello e la polizia municipale del Comune di Città di Castello.