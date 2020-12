Bilancio Unipg, l’Udu favorevole ma “bisogna fare di più su contribuzione e ambiente”

Si è svolta oggi la votazione, nel Senato accademico dell’Unipg, del Bilancio d’Ateneo per l’anno 2021. Per la Sinistra Universitaria Udu Perugia il bilancio preventivo oggi discusso dagli organi collegiali è l’occasione di fare il punto su questo anno così diverso dai precedenti: un anno che ha cambiato la quotidianità del mondo intero, compresa quella della nostra Comunità universitaria.

“Alla luce di quanto avvenuto – si legge in una nota dell’Udu – ci sentiamo di affermare con sicurezza come l’Università di Perugia si sia distinta nella gestione di questa fase emergenziale grazie alla direzione imboccata: l’investimento sul diritto allo studio.

Il superamento del numero programmato locale, il comodato d’uso di migliaia di dispositivi digitali fino ad arrivare alla soglia della no-tax area stabilita a 30.000 euro, sono a nostro avviso i più evidenti esempi di quanto questo Ateneo abbia guardato, su impulso della rappresentanza studentesca, al Diritto allo Studio come la chiave di volta per il raggiungimento di un’uguaglianza sostanziale.

Tale scelta, che come Sindacato Studentesco caldeggiavamo da tempo – continua la nota – è riuscita a mostrare i suoi effetti nell’immediato portando ad un significativo incremento delle iscrizioni di studentesse e studenti per il nuovo anno accademico. E’ dunque evidente che la comunità studentesca abbia riposto la propria fiducia in questo Ateneo. Proprio guardando al cambio di passo e al periodo straordinario che, come comunità, abbiamo vissuto abbiamo espresso voto favorevole.

Tuttavia, nella dichiarazione di voto, abbiamo ricordato come ci siano ancora degli impegni che la Governance deve affrontare. In primis la contribuzione studentesca riguardo alla quale non percepiamo, in questo bilancio, una variazione sostanziale dagli anni precedenti”.

“La nostra idea – dichiara Angela De Nicola, Coordinatrice dell’Udu e senatrice accademica – è quella di riformulare il sistema di contribuzione studentesca, andando a garantire una progressività reale e una sempre più concreta inclusività (anche di soggetti più fragili come possono essere gli studenti lavoratori o gli studenti genitori). Una riforma della tassazione è necessaria e il punto di partenza è proprio quello di riconfermare la no-tax area a 30.000 euro. La sfida è sicuramente grande ma è il momento di coglierla per assicurare la continuità di una delle scelte più decisive che questo Ateneo ha preso nella sua storia recente.”

E continua: “a ciò si aggiungono i temi legati alla sostenibilità, intesa come sia diritto all’ambiente sia come mobilità, accessibile e sostenibile. L’Unipg ha già istituito dei Tavoli di lavoro, ma, a nostro avviso, vale la pena considerare i temi della sostenibilità e della mobilità nella programmazione di bilancio perché siano affrontati in modo più strutturale”.

Per la Sinistra Universitaria Udu Perugia ora è il momento di completare il salto di qualità e si aspettia che la Governance dia seguito all’azione su queste tematiche con investimenti importanti.