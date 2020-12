Bevagna, scontro tra due auto: morto un 46enne folignate

Un uomo di 46 anni, residente del folignate, è morto questa mattina in un incidente stradale avvenuto a Bevagna intorno alle 6.

Per cause, ancora in corso d’accertamento, una Lancia Y e una Fiat 126 si sono scontrate. Pare che uno dei due veicoli uscisse dal distributore presente in zona per immettersi sulla strada provinciale.

L’ impatto è stato così violento che l’auto è finita fuori strada. L’altra persona coinvolta nell’incidente ha riportato solo lievi ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Foligno, le forze dell’ordine ed il 118. Per il 46 enne non c’è stato nulla da fare.