Bevagna, riflettori sull’oro verde: nel week-end si tiene O-live

BEVAGNA – A Bevagna riflettori puntati su una delle eccellenze umbre: l’olio extra vergine d’oliva. Sabato 26 e domenica 27 ottobre si tiene ‘O-live, l’olio nuovo dal vivo’, l’evento organizzato dal Comune di Bevagna in collaborazione con l’associazione La Strada del Sagrantino. Protagonista, dunque, l’olio novello prodotto nel territorio di Bevagna: lo si potrà apprezzare e degustare non solo come condimento, nelle iniziative guidate come i cooking show a cura dell’Istituto alberghiero di Assisi, sabato e domenica alle Logge del mercato coperto, ma anche nelle degustazioni guidate da Associazione italiana sommelier dell’olio e Fondazione italiana sommelier Umbria, ‘Impariamo a ri-conoscere l’olio evo’, nella stessa location il sabato dalle 16 alle 17 e la domenica dalle 15 alle 16. Ai partecipanti, verrà data in omaggio una bottiglia di olio evo.

“La manifestazione – ha dichiarato la dirigente scolastica dell’Istituto alberghiero di Assisi, Bianca Maria Tagliaferri – si intreccia con un aspetto fondamentale del curricolo professionale della nostra scuola e cioè trasmettere ai nostri alunni, futuri professionisti della ristorazione, la consapevolezza che i prodotti del territorio umbro, nella loro essenzialità, rappresentano un patrimonio non solo agroalimentare, ma culturale da difendere e valorizzare in quanto unici non solo nell’elaborazione di pietanze, ma anche nella sana alimentazione e persino nel caratterizzare un paesaggio agrario tra i più suggestivi della nostra penisola. Un’opportunità per la quale siamo grati al Comune bevanate”.

Non mancheranno i ‘matrimoni culinari’ tra l’olio evo e altri prodotti del territorio come legumi, tartufo e i vini delle cantine della Strada del Sagrantino; e per avvicinarsi al protagonista assoluto di ‘O-live’ sono stati pensati momenti di approfondimento anche per i più piccoli, con diverse attività ludiche e formative, realizzate sempre con il supporto dell’Istituto alberghiero di Assisi e delle aziende del territorio. Tra questi anche il laboratorio didattico dal titolo ‘Conosciamo, assaggiamo e scopriamo l’olio evo’, che aprirà la manifestazione il sabato, dalle 8.30 alle 13.30, e sarà rivolto agli studenti della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo di Bevagna-Cannara. Previsto un laboratorio teorico e pratico che si concluderà con una visita guidata in frantoio per vedere dove e come nasce questo prodotto.

O-live è un cartellone di iniziative per educare il consumatore, sin dalla tenera età, alla scelta consapevole, responsabile e salutare sull’importanza di utilizzare l’olio extra vergine di oliva nella propria dieta quotidiana, con particolare attenzione anche alla tematica del chilometro zero. E in quest’ottica, ai più piccoli e quindi alle famiglie sono riservate anche le attività di domenica pomeriggio con il LaboratOlio: gioco, taglio, coloro e creo a cura di Sistema Museo e Museo di Bevagna, e O-live junior chef, a cura de ‘La Casareccia pasta fresca dal 1979’ di Silvia Sposini, per sporcarsi le mani tutti insieme e imparare a cucinare le ciambelline all’olio d’oliva.

O-live si rivolge anche agli amanti della natura e dei percorsi all’aria aperta. Così, domenica alle 10 a Torre del Colle, in occasione della terza giornata nazionale della ‘Camminata tra gli olivi’ a cura di Città dell’Olio, ci sarà ‘O-live Trekking’, una passeggiata tra gli uliveti di Bevagna alla ricerca delle erbe spontanee che crescono in questi luoghi, a cura del professor Aldo Ranfa e della dottoressa naturalista Chiara Proietti. Spazio poi alle attività itineranti con AperOlio, l’aperitivo nei ristoranti aderenti in cui si celebra il matrimonio del gusto con le cantine della Strada del Sagrantino, e al FrantOlio, tour nei frantoi aderenti (Antico frantoio Nunzi, Azienda agricola e frantoio Ronci, Frantoio Moretti Omero, Frantoio Petasecca Donati Il frantoio di Bevagna) che proporranno, inoltre, una serie di iniziative tra degustazioni e visite guidate anche a tema bio. I partecipanti al tour che visiteranno almeno tre dei frantoi aderenti riceveranno una bottiglia di olio evo da ritirare all’InfopOil del Mercato coperto.

Novità di quest’anno è il Brunch tour e musica tra gli ulivi, domenica 27 ottobre alle 12.30 al Chiostro del Castello di Limigiano, che fa parte di un percorso itinerante in luoghi speciali dell’Umbria, a cura di Frantoi aperti e dell’associazione Strada olio dop Umbria, in collaborazione con le Strade del vino e dell’olio dell’Umbria.

“Un programma intenso e ricco di iniziative – ha commentato il sindaco di Bevagna, Annarita Falsacappa – che l’amministrazione comunale, avvalendosi della professionalità della Strada del Sagrantino, ha potuto mettere in campo grazie alla proficua sinergia tra vari partners con cui abbiamo efficacemente collaborato. Quest’anno, l’inserimento di O-live come evento di apertura di Frantoi aperti ci permetterà di offrire ai partecipanti la visita di un luogo straordinario, poco noto ma legato alla storia locale, il chiostro della chiesa di San Michele Arcangelo di Limigiano, grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale con la Parrocchia di san Michele Arcangelo di Bevagna”. Informazioni, prenotazioni e programma: www.stradadelsagrantino.it, info@stradadelsagrantino.it, 0742.378490.