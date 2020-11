Bettona, con hashish e marijuana in auto: denunciato un giovane

BETTONA – Nel corso dei controlli per far fronte all’emergenza Covid 19, l’attenzione dei carabinieri della stazione di Bettona si è concentrata su un’utilitaria, con una persona a bordo. I militari, insospettiti dal comportamento impacciato e spaventato del giovane a bordo, hanno effettuato un controllo più approfondito dell’auto e hanno trovato, occultati nel portaoggetti dell’autovettura, tre spinelli già confezionati, verosimilmente pronti ad essere ceduti. La successiva perquisizione domiciliare a Bastia Umbra permetteva di rinvenire ulteriori 71 grammi di sostanza resinosa, hashish, 3 grammi di marijuana e la somma contante di euro 130 in banconote di vario taglio.

Il giovane è stato denunciato è per detenzione ai fini di spaccio.