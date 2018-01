Bastia Umbra, 71enne si allontana da casa: rintracciato dai carabinieri

BASTIA UMBRA – Un 71enne di Bastia Umbra esce di casa e scompare. A dare l’allarme alla centrale operativa dei carabinieri di Assisi la moglie disperata in quanto in passato l’uomo aveva tentato più volte di buttarsi in un fiume da un ponte.

Immediatamente è stato dato l’allarme a tutte le forze di polizia e sono stati attivati la protezione civile e i vigili del fuoco. Sono state mobilitate tutte le pattuglie della compagnia carabinieri di Assisi che hanno battuto palmo a palmo l’intero territorio.

Temendo un gesto inconsulto sono stati, nel giro di pochi minuti, controllati tutti i ponti del circondario e ogni luogo dove l’uomo poteva trovarsi.

Dopo circa un paio d’ore l’uomo, in buona salute, ma in evidente stato confusionale, è stato rintracciato da una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile nei pressi della stazione ferroviaria ed è stato affidato alle cure dei sanitari.