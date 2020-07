Barbara Corvi, si riapre l’inchiesta sulla sua scomparsa

Less than a minute

3 Less than a minute

AMELIA – Dopo 11 anni si riapre l’inchiesta sulla scomparsa di Barbara Corvi, sparita nel nulla il 27 ottobre del 2009 ad Amelia.

Venerdì sarà interrogato in Procura alla Spezia, un pentito di ‘ndrangheta che vive in una località della provincia ligure.

L’uomo, per il caso Corvi, è indagato con l’accusa di omicidio volontario in concorso con altra persona al momento ignota. Lo riporta Il Secolo XIX. L’indagato sarebbe un parente del marito della donna inserito fino a poco tempo fa in un programma di protezione.

Della vicenda si era occupata anche la trasmissione ‘Chi l’ha Visto?’, dove all’inizio dell’anno le sorelle della donna, che all’epoca aveva 35 anni, avevano annunciato di aver chiesto alla Procura di riaprire il fascicolo archiviato.