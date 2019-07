Bancarotta fraudolenta: coinvolti anche un avvocato e direttori di banca

TERNI – In questi giorni, dopo la recente pubblicazione dei dati Istat sull’occupazione, si è molto parlato di una ripresa “storica” del lavoro nel nostro Paese. Anche gli ultimi dati disponibili per la provincia di Terni, riferiti però al I semestre 2018, indicavano una crescita significativa degli occupati (86mila unità, in aumento dello 0,8 per cento rispetto al primo semestre 2017), e un calo ancora più evidente […]