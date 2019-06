Ballottaggi: in Umbria 5 Comuni scelgono oggi il sindaco

Domenica di ballottaggio in 5 città umbre. Foligno, Orvieto, Gubbio, Bastia Umbra e Marsciano sono chiamate a scegliere il sindaco. In totale sono 119 mila 963 gli elettori aventi diritto al voto in 156 sezioni.

A Foligno la sfida è tra Stefano Zuccarini del centrodestra e Luciano Pizzoni del centrosinistra. Ad Orvieto il sindaco uscente del Pd Giuseppe Germani se la vedrà con la candidata del centrodestra Roberta Tardani. A Gubbio il ballottaggio è tra l’attuale sindaco di centrosinistra Filippo Maria Stirati e Marzio Presciutti Cinti del centrodestra a Marsciano tra Stefano Massoli del centrosinistra e Francesca Mele del centrodestra, a Bastia Umbra tra Paola Lungarotti del centrodestra e Lucio Raspa del centrosinistra.

Le urne saranno aperte dalle 7 alle 23. Poi inizierà lo spoglio