Badante deruba gli anziani per giocare alle slot machine

CANNARA – Si faceva assumere come badante per poi commettere furti presso le abitazioni dove lavorava. Proprio la sua attività lavorativa le permetteva di avere visione dei luoghi dove le vittime, per lo più persone anziane, nascondevano i propri gioielli ed il proprio denaro.

I carabinieri di Cannara, al termine di un’attività investigativa scaturita da alcune denunce di furto hanno deferito denunciato una 41enne assisana, già nota alle forze dell’ordine, quale autrice di un furto di monili in oro e banconote in euro ed in dollari americani, per un valore di circa 2.000 euro, avvenuto all’interno di un’abitazione privata ove la stessa svolgeva l’attività di badante.

La giovane già nell’anno 2015 era stata denunciata per un furto analogo.

Secondo gli accertamenti investigativi dei militari, la donna, alcuni giorni dopo il furto, si è recata presso alcune attività commerciali di compro-oro dei comuni limitrofi, dove ha consegnato alcuni monili e gioielli, successivamente riconosciuti dalla vittima, ricavandone in cambio una cospicua somma di denaro.

La donna si sarebbe recata anche presso una filiale bancaria per il cambio delle monete straniere.

Il movente degli atti delittuosi è da ricondurre, come ammesso dalla stessa autrice, alla sua propensione al gioco d’azzardo con le slot machine, di cui è assidua giocatrice.