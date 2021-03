Avigliano Umbro: tamponi negativi per i dipendenti, prevista domani la riapertura degli uffici comunali

AVIGLIANO UMBRO – Riapriranno domani mattina gli uffici del Comune di Avigliano Umbro, chiusi pochi giorni fa a seguito del riscontro di un caso di positività al covid-19. L’annuncio arriva dal sindaco, Luciano Conti, il quale fa sapere che i secondi tamponi effettuati dagli amministratori e dai dipendenti hanno dato esito negativo.

“Faccio gli auguri, a nome mio, degli assessori e dei suoi colleghi, al dipendente affetto da covid e ringrazio la Croce Rossa di Avigliano per l’impegno profuso”, dichiara il sindaco che coglie l’occasione anche per tornare sulla questione scuole. “Oggi purtroppo – dichiara Conti – sono rimaste chiusi, ad esclusione degli gli asili, ai quali è garantito il servizio dello scuolabus. Siamo in attesa – conclude il sindaco – di una risposta da parte della Regione, che valuterà le nostre richieste in una riunione che si terrà nei prossimi giorni”.