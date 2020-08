Avigliano Umbro, il sindaco invita chi torna da paesi esteri al rispetto della quarantena

Less than a minute

AVIGLIANO UMBRO – Un invito a comunicare la propria presenza nel territorio comunale di Avigliano Umbro è stato rivolto dal sindaco Luciano Conti a chi ha fatto ritorno in questi giorni da paesi europei dove alto è il numero di contagi da coronavirus. Il sindaco, sottolineando la stessa richiesta anche per chi si recherà fuori Italia a breve, ha fatto riferimento soprattutto a Bulgaria e Romania.

“Mi rivolgo soprattutto alle badanti e alle famiglie che le ospitano – ha detto Conti – invitando a comunicare la propria presenza nel nostro territorio, al Comune o al proprio medico curante, al fine di consentire alle stesse di rimanere previa una quarantena obbligatoria. In tal modo si consentirà una maggiore sicurezza per la popolazione, soprattutto per gli anziani, che sono le prime persone ad averci un contatto”.

Il primo cittadinoi di Avigliano ha lanciato l’appello citando il nuovo Dpcm sulle normative per contenere il contagio da Covid-19. Il ministro della salute Speranza – ha poi sottolineato Conti – ha emesso un’ordinanza che prevede test molecolare da effettuarsi con un tampone per chi arriva da Croazia, Spagna, Malta e Grecia. Il mio invito quindi è di rispettare ciò che le istituzioni hanno deliberato, al fine di difendere i risultati raggiunti negli ultimi mesi con l’aiuto e il sacrificio di tutta la nostra popolazione. Invito anche tutta la popolazione – ha concluso – a continuare a rispettare le norme anticovid, uso delle mascherine, distanziamento sociale, evitare assembramenti”.