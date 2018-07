Avigliano, tornano la notte bianca e l’agosto aviglianese. Presentato il programma

AVIGLIANO UMBRO – Saranno la Notte Bianca e l’Agosto Aviglianese ad animare anche quest’anno l’estate di Avigliano Umbro. Il programma delle iniziative, che si svolgeranno dal 1 al 15 agosto, è stato presentato stamattina in una conferenza stampa in Provincia dal sindaco, Luciano Conti, e da Diego Avorio, dell’organizzazione della ‘Mille e Una Notte’, la notte bianca che si terrà il 4 agosto al centro storico.

“Siamo riusciti a realizzare gli eventi e a conciliarli con la circolare ‘Gabrielli’ che aveva creato un po’ di confusione – ha spiegato il sindaco – dapprima il consiglio comunale di Avigliano aveva espresso una posizione per aiutare gli enti che organizzano le sagre e poi con un’iniziativa a cui hanno partecipato il presidente dell’Anci dei piccoli comuni Federico Gori e il presidente dell’Upil (Unione Nazionale Pro Loco Italiane) Federico Fiorelli e l’assessore regionale Chianella abbiamo lanciato un messaggio chiaro: meno burocrazia, regole più semplici. Queste cose – ka precisato – sono state recepite da chi di dovere, tanto che lo scorso 19 luglio è stata modificata la legge sulla pubblica sicurezza. Ciò che dimostra che l’unione porta a ottenere ottimi risultati”

Sull’Agosto Aviglianese, organizzato dalla pro loco in collaborazione con il Comune e l’associazione ‘Avigliano Variopinto, Conti ha dichiarato: “Sono eventi di altissimo livello, l’obiettivo è sempre di migliorare, anno dopo anno”.

Diego Avorio sulla Notte Bianca ha detto: “Siamo all’ottava edizione di questa manifestazione che viene ‘aperta’ alle 21.30 dai ragazzi del Cet di Mogol che si esibiranno in Piazza del Municipio. E poi nel centro storico di Avigliano tantissime iniziative: musica swing, rock, ‘Motiamoci’ un’area dedicata all’educazione stradale per i bambini, un bus blu, sculture di frutta e molto altro. Abbiamo poi supportato l’idea dell’associazione ‘Il Laboratorio del Paesaggio’ che coinvolge gli studenti della scuola media di Avigliano. Ebbene, loro realizzeranno fin dalla mattina, dei video in giro per il paese: i migliori 3 filmati verranno premiati”.

Ci sarà anche spazio alla musica da ballo, con diversi concerti di gruppi di liscio provenienti da tutta Italia. Compie 18 anni, invece l’Osteria del Cicchio, tradizionale locale che si trova nel centro storico del paese che propone gruppi di musica rock, folk e reggae: quest’anno due ospiti internazionali, ovvero King Salami anche the Cumberland (Gran Bretagna) e Izzy e and The Catastropics (Usa).