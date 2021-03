Autovelox in via Lessini, Confartigianato critico con il Comune: “Difficile capire la scelta”

Confartigianato Terni rileva che dopo la sollecitazione pubblica che ha rivolto nel mese di gennaio al Comune di Terni per dare maggiore attenzione alle aree produttive al fine di renderle maggiormente attrattive, il primo intervento che registra è l’installazione di due nuovi autovelox in via Lessini.

“Certamente iniziative per la sicurezza stradale sono importanti e positive – dice l’associazione di categoria – ma riteniamo che sia necessario un impegno più ampio sulla sicurezza delle aree produttive che comprenda anche e prioritariamente gli aspetti della protezione dai rischi di esondazione e allagamenti, furti, rischi ambientali da fonti inquinanti, ecc., che invece sembrano essere stati tralasciati o, perlomeno, posticipati nell’azione amministrativa.

Il risultato – insiste Confartigianato – è che nelle aree produttive si continua a sentire la mancanza di manutenzione stradale, manutenzione del verde, segnaletica verticale ed orizzontale (che assicurerebbe di certo una maggiore sicurezza stradale all’interno delle aree stesse), larga banda, marciapiedi, illuminazione pubblica, completamento della rete di distribuzione del metano, potenziamento della rete fognaria e di convogliamento delle acque meteoriche, completamento ed entrata in funzione della piastra logistica.

Non ci interessa allungare la lista delle lamentele, più o meno giustificate, che accompagnano inevitabilmente gli interventi amministrativi, ci sembra utile invece stimolare una riflessione sulla priorità delle scelte amministrative, soprattutto in un periodo cruciale quale è quello che stiamo affrontando”.

Confartigianato sottolinea quindi che oggi i cittadini e le imprese del territorio si sentono oggi doppiamente minacciati dalle due congiunte emergenze, quella sanitaria e quella economica e pertanto si aspettano da tutta la pubblica amministrazione locale interventi immediati, efficaci e strettamente mirati a fronteggiarle entrambe.

“In questo momento – continua l’associazione – nel nostro territorio ci sono operatori sanitari impegnati a combattere l’epidemia, imprenditori che assistono all’evaporazione dei ricavi e all’incremento dei costi che mette a rischio la propria attività e i posti di lavoro collegati, cittadini e imprese che dopo un anno di restrizioni accettate in modo encomiabile iniziano a mostrare cenni di cedimento, non giustificabili, ma almeno prevedibili”.

“La scelta di dare la precedenza agli autovelox – aggiunge Confartigianato – rende difficile capire e condividere le priorità. Se in più si aggiunge che a Terni purtroppo è prassi comune presentare le scelte amministrative come mera applicazione di cavilli burocratici, diventa praticamente impossibile perseguire l’indispensabile coesione sociale.

È con spirito di collaborazione che richiamiamo l’attenzione dell’Amministrazione comunale sul fatto che è importante oggi non dare l’impressione che il Comune stia giocando una partita diversa da quella nella quale sono impregnate le imprese e i cittadini ternani”.