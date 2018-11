Auto finisce contro il muro di una casa: l’abitazione è inagibile

AMELIA – Violenza sulle donne e contrasto alla legge Pillon saranno i temi che affronterà la consiglierà di parità della Provincia di Terni in occasione dell’iniziativa di Amelia in programma domenica prossima, organizzata dal Forum delle Donne, nell’ambito della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Alle 17 alla sala Boccarini ci sarà […]