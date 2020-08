Aumento di casi Covid, annullata l’edizione 2020 dell’Agosto Stronconese

Less than a minute

STRONCONE – L’Ente Agosto Stronconese, in accordo con l’Amministrazione Comunale, alla luce dell’attuale situazione epidemiologica che ha visto un aumento dei casi nella nostra provincia, ha ritenuto opportuno, per la maggiore serenità e tranquillità di tutti, organizzatori e visitatori, rimandare a data da destinarsi la manifestazione “Agosto tra le mura” prevista dal 27 al 30 agosto.



“Sebbene si fosse organizzato il tutto per garantire il pieno rispetto delle prescrizioni anti Covid – spiegano il presidente Valeriano Vittori e il sindaco Malvetani in una nota – abbiamo preferito far prevalere il buon senso, rimandando quella che sarebbe dovuta essere un’occasione di divertimento e spensieratezza, ad un momento più tranquillo per tutti”.