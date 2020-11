Aumentano i posti di terapia intensiva generalista all’ospedale di Branca

GUBBIO – Al fine di garantire assistenza ai malati non Covid presenti sul territorio umbro, secondo le disposizioni della giunta regionale, la Usl Umbria 1 sta incrementando i posti di terapia intensiva generalista.



All’ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino, con i cinque posti letto aumentati nella giornata dell’11 novembre e i due aggiunti il 6 novembre, sono saliti a 13 – spiega una nota della Usl Umbria 1 – i posti letto di terapia intensiva generalista che possono garantire cure intensive a pazienti provenienti anche da altri ospedali dell’Umbria in cui le terapie intensive sono in sofferenza dopo essere state convertite in reparti destinati ai malati Covid-19