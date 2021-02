Atletica leggera, nel week-end i campionati italiani allievi indoor: occhi puntati sugli umbri

Sabato e domenica con i campionati italiani allievi indoor di atletica leggera in programma ad Ancona e con gli atleti umbri attesi tra i protagonisti. Saranno in sette delle squadre perugine in gara nati negli anni 2004 e 2005. Negli 800 metri femminili quanto mai attesa alla prova sarà la promettente Maria Vittoria Ubertini (nella foto), che da appena poche settimane è passata nelle file della squadra del CDP Atletica Perugia, proveniente dal Csain Perugia, trovando come tecnico Salvatore Turco.

Saranno inoltre in gara per l’Arcs Cus Perugia nei 3000 metri di marcia Francesca Vinti, che vanta il secondo tempo di accredito, oltre a Anne Amina Yimga nel getto del peso. Per l’atletica Winner Foligno gareggeranno Selhadin Bellezza, impegnato il sabato negli 800 metri e la domenica nei 1500 metri, oltre a Matteo Broccoletti nei 5000 metri di marcia e Michele Donatelli nel salto triplo. Infine, per la Packman Città di castello sarà in gara Ernesto Rossi nei 60 metri ostacoli. Una pattuglia agguerrita anche perché quest’anno le normative Covid hanno limitato la partecipazione. Sette atleti ragazzi con alcune punte di diamante che hanno nel mirino in questo fine settimana un posto sul podio